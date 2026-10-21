Москва21 октВести.Подгорица официально проинформировала Россию о введении виз для граждан РФ с 1 ноября, сообщил российский посол в Черногории Александр Лукашик.
Дипломат указал, что с 1 ноября прекращает свое действие Соглашение между российским и черногорским правительствами об условиях взаимных визитов граждан двух стран, заключенное 24 сентября 2008 года.
С указанной даты въезд на территорию Черногории россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории, а также целого ряда других стран, включая государства Шенгенасообщил Лукашик
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что гражданам Черногории аналогично придется получать визы для поездок в РФ.