Посол Лукашик: Черногория заявила о введении с 1 ноября виз для граждан РФ

Черногория уведомила о введении с 1 ноября виз для россиян Посол Лукашик: Черногория заявила о введении с 1 ноября виз для граждан РФ

Москва21 окт Вести.Подгорица официально проинформировала Россию о введении виз для граждан РФ с 1 ноября, сообщил российский посол в Черногории Александр Лукашик.

Дипломат указал, что с 1 ноября прекращает свое действие Соглашение между российским и черногорским правительствами об условиях взаимных визитов граждан двух стран, заключенное 24 сентября 2008 года.

С указанной даты въезд на территорию Черногории россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории, а также целого ряда других стран, включая государства Шенгена сообщил Лукашик

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что гражданам Черногории аналогично придется получать визы для поездок в РФ.