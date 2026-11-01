РФ введет для граждан Черногории визы с 30 декабря в качестве ответной меры

С 30 декабря Россия введет визы для граждан Черногории РФ введет для граждан Черногории визы с 30 декабря в качестве ответной меры

Москва1 ноя Вести.Россия введет для граждан Черногории визовый режим с 30 декабря в качестве ответной меры на отмену безвизового режима для россиян. Об этом заявили в российском посольстве в Подгорице.

Уточняется, что дополнительно с информацией о получении визы можно ознакомиться на сайте диппредставительства.

Начиная с этого дня (30 декабря – Прим. ред.) въезд граждан Черногории в Российскую Федерацию будет осуществляться по визам по всем видам паспортов отмечается на сайте посольства

Ранее председатель Демократической народной партии Милан Кнежевич заявил, что введение властями Черногории виз для граждан России с 1 ноября является экономическим самоубийством.