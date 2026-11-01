Москва1 нояВести.Россия введет для граждан Черногории визовый режим с 30 декабря в качестве ответной меры на отмену безвизового режима для россиян. Об этом заявили в российском посольстве в Подгорице.
Уточняется, что дополнительно с информацией о получении визы можно ознакомиться на сайте диппредставительства.
Начиная с этого дня (30 декабря – Прим. ред.) въезд граждан Черногории в Российскую Федерацию будет осуществляться по визам по всем видам паспортовотмечается на сайте посольства
Ранее председатель Демократической народной партии Милан Кнежевич заявил, что введение властями Черногории виз для граждан России с 1 ноября является экономическим самоубийством.