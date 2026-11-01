Черногорский политик назвал визы для россиян экономическим самоубийством Политик из Черногории Кнежевич: визы для россиян — экономическое самоубийство

Москва1 ноя Вести.Введение властями Черногории виз для граждан России с 1 ноября является экономическим самоубийством, заявил в интервью РИА Новости РИА Новостипредседатель Демократической народной партии Милан Кнежевич.

Речь идет об экономическом самоубийстве Черногории в тот момент, когда весь мир ожидает геополитических изменений согласно стремлениям президентов [РФ Владимира] Путина и [США Дональда] Трампа к тому, чтобы окончился вооруженный конфликт на Украине. Черногория, очевидно, решила продолжить свою антироссийскую политику, от которой Россия не понесет никакого ущерба, но понесут те, кто ее проводит сказал он

По словам политика, визовый режим дополнительно ставит под угрозу туристический сезон и ВВП страны.

Кнежевич также назвал проблематичным ответ России, которая введет равноценные меры — визы для граждан Черногории. По его словам, следуя инструкциям коллективного Запада, а точнее спецслужб, страна решила вести с Россией — государством, веками выступавшим ее защитником и союзником, — воображаемую войну, а по сути воюет сама с собой.

Правительство Черногории 23 июля приняло решение об изменениях в постановление о визовом режиме, согласно которому с 1 ноября для въезда в республику виза потребуется гражданам РФ, Белоруссии и Турции.

Оформить визу можно в центрах визовых услуг VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге, а также в посольстве Черногории в Москве.

По данным статистического управления страны, в 2025 году на граждан России приходилось 203 тысячи въездов в Черногорию - 8% от всех въездов иностранцев, а также 2 миллиона 144 тысячи 519 ночевок, или 16,4% от общего числа ночевок иностранцев.

Посольство РФ в июле заявило, что введение виз для россиян доказывает зависимость официальной Подгорицы от "зарубежных покровителей", стремящихся испортить черногорско-российские отношения, что нанесет ущерб республике.