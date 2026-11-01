С ноября россиянам для поездки в Черногорию необходима виза Черногория с 1 ноября вводит визы для российских граждан

Москва1 ноя Вести.Черногория ввела визовый режим для граждан России, оформление разрешения на въезд обойдется в 35 евро. Такое решение властей балканской страны вступило в силу 1 ноября.

Причиной стало прекращение действия двустороннего соглашения о безвизовых поездках, заключенного в 2008 году. Соответствующее уведомление от черногорского МИД ранее поступило российской стороне.

Теперь для посещения страны гражданам РФ необходимо обращаться в визовые центры VFS Global, которые работают в девяти российских городах, или напрямую в посольство Черногории в Москве.

Пакет документов на взрослого стоит 35 евро, на детей в возрасте до 14 лет цена снижена вдвое — до 17,5 евро. Срок рассмотрения заявки составляет минимум две-три недели. При этом требуется личная явка заявителя в визовый центр или в диппредставительство.

Среди ключевых требований: загранпаспорт, действительный еще как минимум три месяца после окончания запрашиваемой визы, одна цветная фотография стандартного размера, подтверждение цели визита и наличия достаточных средств, медстраховка, а также документы о месте проживания.

Посол РФ в Черногории Александр Лукашик в интервью ИС "Вести" отметил, что введение визового режима скажется на снижении туристического потока россиян в Черногорию.