Пошлина на визу в Черногорию для россиян составит 35 евро

Виза в Черногорию обойдется россиянам в 35 евро Пошлина на визу в Черногорию для россиян составит 35 евро

Москва26 окт Вести.Пошлина для получения визы в Черногорию для россиян от 14 лет составит 35 евро, следует из данных официального визового центра VFS Global.

Ранее Черногория проинформировала Россию о введении виз для граждан РФ с 1 ноября.

Визовый сбор: краткосрочная виза 35 евро указывается на сайте VFS Global

Краткосрочную визу (визу С) Черногория будет выдавать для транзита и пребывания в стране на срок не более 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда. Возможна выдача визы для многократного въезда на срок от шести месяцев до пяти лет, следует из данных на сайте.

Заявителям необходимо лично посетить визовый центр для подачи заявления на визу. Подача заявления третьими лицами не допускается отмечает визовый центр

Заявления на визу будут рассматривать "минимум 2-3 недели", указывает VFS Global. Для подачи нужно приложить, в частности, доказательства наличия средств к существованию, цели пребывания в стране и наличия медицинской страховки.

Иностранец считается имеющим средства к существованию, если он или она имеет финансовые средства в размере не менее 50 евро на каждый день запрашиваемого пребывания следует из данных на сайте визового центра

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), визу можно будет оформить в консульствах и центрах VFS Global в Москве, а также в Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Пскове, Мурманске и Архангельске.

Без оформления визы страну можно будет посещать на срок до 30 дней при наличии действующего шенгена, либо национальных виз Британии, Ирландии, США, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Японии и Румынии.

Эксперты РСТ прогнозируют снижение спроса на турпоездки в Черногорию.

Руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов считает, что Черногория может недосчитаться 25–35% российских туристов. В «Интуристе» также напомнили, что спрос стагнировал и при безвизе из-за отсутствия прямых рейсов, поэтому летом возможен ещё больший спад отмечается в сообщении

Введение визового режима скажется на снижении туристического потока россиян в Черногорию, отмечал в интервью ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Лукашик.