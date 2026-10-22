Посол Лукашик: россияне до 1 ноября могут на месяц посетить Черногорию без визы

Разъяснен порядок пребывания россиян в Черногории после введения виз Посол Лукашик: россияне до 1 ноября могут на месяц посетить Черногорию без визы

Москва22 окт Вести.Россияне могут посетить Черногорию без визы до 1 ноября сроком на месяц даже в том случае, если срок их пребывания в стране продлится после введения визового режима. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Черногории Александр Лукашик.

Хочу еще раз подчеркнуть, что наши граждане могут посетить Черногорию до 1 ноября на срок до 30 дней без визы в паспорте. Даже если их срок пребывания здесь перешагнет через 1 ноября – формальную дату введения визового режима объяснил дипломат

Также Лукашик отметил, что введение визового режима негативно скажется на туристическом потоке россиян в Черногорию.

Россияне с 1 ноября больше не смогут посетить Черногорию без визы, так как с этой даты прекращает действовать соглашение между правительствами двух государств об условиях взаимных визитов граждан.