Посольство РФ не информировали о бесперебойной выдаче виз россиянам в Черногории Посол РФ Лукашик: нет информации о бесперебойной выдаче виз Черногорией

Москва22 окт Вести.Российское посольство в Черногории не информировали о готовности бесперебойно выдавать визы россиянам. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Лукашик.

Он отметил, что с Подгорицей сохраняются эпизодические контакты для решения специфических вопросов.

Я не готов говорить о готовности черногорцев к бесперебойной выдаче виз российским гражданам по причине того, что нас об этом не информировали. Мы сохраняем эпизодические контакты с ними для решения некоторых неотложных вопросов практического характера, в том числе по линии правоохранительных органов. И, если потребуется, то специфические вопросы, касающиеся визового режима, мы также попытаемся с ними решать в режиме реального времени рассказал дипломат

Также посол заявил, что Черногории неоднократно указывалось на контрпродуктивность введения визового режима для россиян.

Россияне с 1 ноября больше не смогут посетить Черногорию без визы, так как с этой даты прекращает действовать соглашение между правительствами двух государств об условиях взаимных визитов граждан.