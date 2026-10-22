Посол РФ Лукашик: россияне не застрахованы от высылок из Черногории и задержаний

В посольстве РФ в Черногории предупредили о возможных выдворениях россиян Посол РФ Лукашик: россияне не застрахованы от высылок из Черногории и задержаний

Москва22 окт Вести.Уровень риска при посещении Черногории россиянами сегодня мало чем отличается от пребывания на территории других государств Европейского союза, так как Подгорица приводит законодательство в соответствие с европейскими регламентами. От выдворений и задержаний без объяснения причин никто из граждан России не застрахован, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Черногории Александр Лукашик в интервью ИС "Вести".

Так он прокомментировал введение Подгорицей с 1 ноября виз для российских граждан.

Поскольку черногорцы приводят или привели уже свое внутреннее законодательство в соответствие с регламентами и правилами ЕС, уровень рисков посещения Черногории россиянами мало чем отличается от их пребывания на территории государств Евросоюза. От высылок и задержаний без объяснения причин здесь никто не застрахован сказал дипломат

Однако посол подчеркнул, что говорить о систематической дискриминации россиян в Черногории со стороны властей, пока не приходится.

Могу также отметить, что проживающие в Черногории соотечественники порой жалуются на излишнюю придирчивость и даже произвол местных властей, в том числе касательно оформления требуемой документации, трудоустройства, открытия банковских счетов. Впрочем, отдельные инциденты такого рода вряд ли позволяют говорить о систематической дискриминации наших соотечественников добавил Лукашик

Также он отметил, что формат работы российского посольства после введения визового режима в Черногории не изменится.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября россияне больше не смогут посещать Черногорию без визы: с указанной даты прекращает действовать соглашение между правительствами двух государств об условиях взаимных визитов граждан.

Ранее сообщалось, что удостоверение личности гражданина России заняло 50-е место в мире в рейтинге силы паспортов Henley Passport Index.