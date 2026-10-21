Российский паспорт занял 50-е место в безвизовом рейтинге силы Henley Passport Index: российский паспорт остался в топ-50 рейтинга по силе

Москва21 окт Вести.Удостоверение личности гражданина России заняло 50-е место в мире в рейтинге силы паспортов Henley Passport Index. Этот рейтинг составляет международная консалтинговая компания Henley & Partners.

Всего в рейтинге 106 позиций. Россия в начале 2026 года занимала 46 позицию. Обладателям российских загранпаспортов сейчас доступны 114 безвизовых направлений из учитываемых при составлении рейтинга 227, сообщает ТАСС.

По сравнению с прошлым годом Россия опустилась на четыре позиции (ранее было доступно 116 точек) отмечает агентство

Лидером рейтинга по силе паспортов остается Сингапур. Обладателям сингапурских паспортов открыт безвизовый въезд в 193 страны.

Вторую позицию по привлекательности паспортов поделили между собой сразу три страны. Это Япония, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Южная Корея. Паспорта этих стран обеспечивают доступ в 188 стран без необходимости получения визы. Чуть-чуть от них отстал шведский паспорт. Владельцы документа с тремя коронами на обложке могут свободно въезжать в 187 стран мира.

Въезд сразу в 186 государств планеты обеспечивает наличие паспорта одной из 11 стран. По силе паспорта документы Франции, Германии, Испании, Италии, Норвегии, Нидерландов, Дании, Бельгии, Финляндии, Ирландии и Люксембурга равны друг другу.

Этой группе немного уступают в силе паспорта еще пяти стран. Владельцы паспортов Швейцарии, Австрии, Греции, Португалии и Мальты могут без визы въезжать в 185 государств.

Аутсайдерами рейтинга стали Йемен, Пакистан, Ирак, Сирия и Афганистан. Если гражданин Йемена по своему удостоверению личности может въехать без получения визы в 30 стран, то для гражданина Афганистана безвизовый доступ сокращается уже до 22 государств.

В октябре 2026 года Россия подняла силу вьетнамского паспорта. Президент России Владимир Путин до 15 октября 2027 года разрешил гражданам Вьетнама приезжать в РФ на 30 дней без визы.