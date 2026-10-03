МВД назвало страны, куда россияне могут поехать без загранпаспорта

Названы страны, куда россияне могут въехать без загранпаспорта МВД назвало страны, куда россияне могут поехать без загранпаспорта

Москва3 окт Вести.Внутренний российский паспорт можно использовать для поездок в Белоруссию, Казахстан, Армению, Абхазию, Киргизию и Южную Осетию, следует из материалов МВД РФ.

Основным документом для выезда россиян в другие страны является заграничный паспорт, но есть ряд стран, куда можно попасть и без него.

В Армению, Абхазию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию можно въехать по внутрироссийскому паспорту отмечает МВД

При этом в Абхазию и Южную Осетию до конца 2027 года разрешен въезд детей-россиян до 14 лет по свидетельствам о рождении с отметкой о российском гражданстве. В другие страны въезжать по свидетельствам о рождении нельзя, следует из данных МИД РФ.

В МВД порекомендовали россиянам перед выездом из РФ проверять, есть ли в загранпаспорте чистые страницы, куда можно проставить визы и штампы.

Помимо этого, нужно убедиться, что срок действия документа не истек. В каждой стране установлены свои требования: некоторых случаях нужно, чтобы паспорт оставался действительным в течение 3-6 месяцев после даты въезда в страну, отметили в министерстве.

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