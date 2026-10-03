Москва3 октВести.Внутренний российский паспорт можно использовать для поездок в Белоруссию, Казахстан, Армению, Абхазию, Киргизию и Южную Осетию, следует из материалов МВД РФ.
Основным документом для выезда россиян в другие страны является заграничный паспорт, но есть ряд стран, куда можно попасть и без него.
В Армению, Абхазию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию можно въехать по внутрироссийскому паспортуотмечает МВД
При этом в Абхазию и Южную Осетию до конца 2027 года разрешен въезд детей-россиян до 14 лет по свидетельствам о рождении с отметкой о российском гражданстве. В другие страны въезжать по свидетельствам о рождении нельзя, следует из данных МИД РФ.
В МВД порекомендовали россиянам перед выездом из РФ проверять, есть ли в загранпаспорте чистые страницы, куда можно проставить визы и штампы.
Помимо этого, нужно убедиться, что срок действия документа не истек. В каждой стране установлены свои требования: некоторых случаях нужно, чтобы паспорт оставался действительным в течение 3-6 месяцев после даты въезда в страну, отметили в министерстве.
Ранее в Общественной палате РФ рассказали, как часто можно менять фамилию и имя.