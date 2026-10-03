В МВД рассказали, куда россияне могут поехать без загранпаспорта

МВД России уточнило правила въезда россиян за рубеж В МВД рассказали, куда россияне могут поехать без загранпаспорта

Москва3 окт Вести.Россияне могут по внутреннему паспорту въехать в Абхазию, Армению, Белоруссию Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

В Армению, Абхазию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию можно въехать по внутрироссийскому паспорту говорится в материалах

В ведомстве отметили, что важно перед поездкой сверить правила въезда для россиян - иногда даже в рамках безвизового режима есть свои тонкости. В некоторых случаях нужно, чтобы паспорт оставался действительным в течение 3-6 месяцев после даты въезда в страну.