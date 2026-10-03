Член ОП РФ Машаров: в России нет лимита на смену имени и фамилии

В Общественной палате рассказали, как часто можно менять фамилию и имя Член ОП РФ Машаров: в России нет лимита на смену имени и фамилии

Москва3 окт Вести.В российском законодательстве не установлено никаких лимитов на количество изменений фамилии, имени и отчества — гражданин вправе делать это столько раз, сколько потребуется. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Он добавил, что до достижения совершеннолетия изменить фамилию или имя можно только с согласия родителей либо опекунов.

После 18 лет человек может обратиться в органы ЗАГС самостоятельно, указав причины, по которым хочет поменять личные данные.

Например, если фамилия или имя вызывает у заявителя психологический дискомфорт или он решил взять фамилию близкого человека уточнил собеседник агентства

Машаров напомнил, что в ряде случаев органы ЗАГС вправе отказать в смене фамилии и имени. Гражданин, в частности, не сможет поменять данные, если в новых фамилии или имени присутствуют цифры, числительные, бранные слова, ранги, должности, титулы, буквенно-цифровые обозначения, а также символы и не являющиеся буквами знаки, кроме дефиса.

Что касается отчества, то оно должно быть образовано от мужского имени с использованием принятых в русском языке суффиксов: -ович, -евич, -ич — для мужчин и -овна, -евна, -ична — для женщин.

Размер госпошлины за государственную регистрацию смены имени, фамилии или отчества за выдачу повторных свидетельств — 500 рублей за каждый документ резюмировал Машаров

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