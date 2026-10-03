Москва3 октВести.В российском законодательстве не установлено никаких лимитов на количество изменений фамилии, имени и отчества — гражданин вправе делать это столько раз, сколько потребуется. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
Он добавил, что до достижения совершеннолетия изменить фамилию или имя можно только с согласия родителей либо опекунов.
После 18 лет человек может обратиться в органы ЗАГС самостоятельно, указав причины, по которым хочет поменять личные данные.
Например, если фамилия или имя вызывает у заявителя психологический дискомфорт или он решил взять фамилию близкого человекауточнил собеседник агентства
Машаров напомнил, что в ряде случаев органы ЗАГС вправе отказать в смене фамилии и имени. Гражданин, в частности, не сможет поменять данные, если в новых фамилии или имени присутствуют цифры, числительные, бранные слова, ранги, должности, титулы, буквенно-цифровые обозначения, а также символы и не являющиеся буквами знаки, кроме дефиса.
Что касается отчества, то оно должно быть образовано от мужского имени с использованием принятых в русском языке суффиксов: -ович, -евич, -ич — для мужчин и -овна, -евна, -ична — для женщин.
Размер госпошлины за государственную регистрацию смены имени, фамилии или отчества за выдачу повторных свидетельств — 500 рублей за каждый документрезюмировал Машаров
Ранее юрист Таисия Распопова перечислила основания для замены паспорта, к которым относятся техническая непригодность, изменения внешности и ряд правовых нюансов.