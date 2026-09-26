Эксперт Машаров: ребенок в 10 лет может повлиять на выбор своей фамилии

Ребенок с 10 лет может влиять на смену фамилии Эксперт Машаров: ребенок в 10 лет может повлиять на выбор своей фамилии

Москва26 сен Вести.Ребенок с 10 лет вправе влиять на решение о смене фамилии, если запрос на смену инициировал кто-то из родителей. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

В интервью ТАСС он пояснил, что при этом ребенок до 14 лет не вправе самостоятельно принимать решение, какую фамилию выбрать.

Если родителями поставлен вопрос о смене фамилии, ребенок с возраста 10 лет сам вправе решать, чью фамилию носить: мамину или папину. Опека может отказать в смене фамилии, если ребенок сам этого не хочет сказал эксперт

Машаров добавил, что с 14 лет подросток вправе самостоятельно подать заявление о смене фамилии в органы ЗАГСа, однако для этого потребуется согласие родителей.

Ранее член ОП рассказал, что при регистрации брака супруги имеют равные права при выборе фамилии, однако закон не предусматривает присвоение тройной фамилии.