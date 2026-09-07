В Роскачестве рассказали, когда может пригодиться старый загранпаспорт Специалист Роскачества Поздняков: старый загранпаспорт может быть полезен

Москва7 сен Вести.Россиянам не стоит избавляться от недействительных загранпаспортов, поскольку они могут им пригодиться в ряде ситуаций, рассказал RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Он напомнил, что старые загранпаспорта остаются официальными документами, а потому могут помочь для подтверждения факта выезда гражданина за границу в определенный период жизни.

Например, при оформлении визы в некоторые страны консульства иногда просят показать историю предыдущих поездок. Также данные из аннулированного паспорта бывают нужны при заполнении различных анкет, где требуется указать историю выезда. Кроме того, такой паспорт может выручить при решении различных юридических вопросов за рубежом, связанных с установлением факта пребывания в стране в прошлом объяснил Поздняков

Кроме того, если россиянин потеряет действительный загранпаспорт, старый документ может помочь подтвердить его личность и гражданство за рубежом.

Не стоит забывать и о том, что старый паспорт может содержать действующую визу иностранного государства. Хотя перенос визы в новый паспорт в целом процедура возможная, она не всегда автоматическая и требует времени и затрат. Наличие старого паспорта с действующей визой упрощает въезд в страну, выдавшую эту визу добавил специалист

Ранее миграционная служба МВД России сообщила, что загранпаспорт перестает быть действительным после смены фамилии и других персональных данных через 6 месяцев.