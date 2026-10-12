АТОР: спрос туристов из Вьетнама на поездки в РФ вырастет минимум на 30%

Безвизовый прорыв: турпоток из Вьетнама в Россию может вырасти на треть АТОР: спрос туристов из Вьетнама на поездки в РФ вырастет минимум на 30%

Москва12 окт Вести.Отмена визового режима для граждан Вьетнама способна заметно увеличить туристический поток в Россию. Как сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России, рост может составить не менее 25–30%. Сейчас вьетнамцы въезжают в страну по электронной визе.

В АТОР ожидают, что введение безвизового режима въезда для вьетнамских граждан (сейчас они пользуются механизмом электронной визы) усилит туристический интерес к России, и турпоток из этой страны вырастет не менее чем на 25-30% говорится в сообщении ассоциации

В туротрасли называют предоставление права безвизового въезда крайне важным шагом для развития въездного туризма. Вьетнамский рынок оценивают как перспективный — и по потенциальным объёмам, и по качеству потока.

Вьетнамские клиенты заказывают насыщенные экскурсионные программы по России и готовы тратить внутри страны значительные суммы на интересный опыт и впечатления. Помимо главных точек туристического притяжения — Москвы и Петербурга — вьетнамские туристы проявляют большой интерес к Русскому Северу отметили эксперты

В ассоциации напомнили, что в первой половине 2026 года турпоток из Вьетнама в РФ вырос на 69% в годовом выражении, а общий въездной поток (со всеми целями визита) — на 10,7%.

12 октября президент РФ Владимир Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама сроком на год — до 15 октября 2027 года. В его рамках они смогут приезжать в Россию не более чем на 30 дней в туристических, деловых и иных целях, говорится в указе главы государства.