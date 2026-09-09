Россия работает над введением безвиза для вьетнамцев, заявил Путин Путин: РФ работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама

Москва9 сен Вести.Россия работает над введением в ближайшее время безвизового режима для граждан Вьетнама, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.

Он отметил, что Вьетнам становится все более популярным направлением туризма для россиян, чему способствует безвизовый режим для граждан РФ.

Со своей стороны работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей сказал Путин

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в транзите грузов, в том числе энергоресурсов, через Вьетнам.

Кроме того, он сообщил, что товарооборот между РФ и Вьетнамом за 2025 год вырос на 6%, а за первое полугодие 2026 года темпы роста товарооборота удвоились.