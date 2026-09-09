Путин заявил, что с Вьетнамом у РФ сложились особые отношения дружбы

Путин отметил особые отношения России с Вьетнамом Путин заявил, что с Вьетнамом у РФ сложились особые отношения дружбы

Москва9 сен Вести.Президент России принимает в Кремле президента Вьетнама То Лама. То Лам прибыл в Россию с государственным визитом вместе с супругой Нго Фыонг Ли. Глава российского государства отметил, что в Москве рады принимать лидера Вьетнама и представительную вьетнамскую делегацию.

Путин напомнил, что 3 сентября вьетнамский народ отмечал День независимости. Он добавил, что именно со времени борьбы Вьетнама за свой суверенитет между двумя народами сложились особые отношения дружбы, взаимопонимания и сотрудничества.

В этой связи хотел бы отметить, что за годы независимости и полного суверенитета Вьетнам добился впечатляющих результатов под руководством вашей партии, под руководством управляющих, руководящих команд Вьетнама продолжил Путин

По мнению российского президента, это означает, что сражавшиеся за Вьетнам и его независимость люди делали это не напрасно. И жертвы были не напрасными, подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин добавил, что между Москвой и Ханоем отношения продолжают развиваться, растет товарооборот между двумя странами. За 2025 год товарооборот вырос на 6%, а за первые полгода темпы роста товарооборота удвоились.

Затем переговоры между российской и вьетнамской делегациями продолжились в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В них с российской стороны участвуют помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента России Максим Орешкин, а также министр финансов Антон Силуанов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и замминистра обороны России Василий Осьмаков.

Шугаев сообщил о планах проведения межправкомиссии РФ и Вьетнама. На ее заседании будут детально обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества, включая военно-морскую технику и подводные лодки проекта 636 "Варшавянка".