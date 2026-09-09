Москва9 сенВести.Вьетнам считает отношения с Россией приоритетом в своей внешней политике, заявил президент республики То Лам, прибывший в Москву с официальным визитом.
Вьетнам неизменно придает большое значение развитию отношений с Россией и считает их приоритетом, что является последовательным курсом и главным стратегическим выбором во всей внешней политике Вьетнамасказал То Лам на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
То Лам прибыл в Россию с супругой. Глава российского государства отметил, что в Москве рады принимать лидера Вьетнама и представительную вьетнамскую делегацию.