Москва9 сенВести.Россия заинтересована в транзите грузов, в том числе энергоресурсов, через Вьетнам в третьи страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.
Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Кстати говоря, и они, эти соседние государства, тоже обращаются к нам с просьбой организовать эту работу вместе с нашими вьетнамскими друзьямизаявил Путин
Также российский лидер сообщил, что Москва и Ханой могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива.