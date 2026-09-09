Россия заинтересована в транзите энергоресурсов через Вьетнам Путин: РФ заинтересована в транзите энергоресурсов через Вьетнам

Москва9 сен Вести.Россия заинтересована в транзите грузов, в том числе энергоресурсов, через Вьетнам в третьи страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.

Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Кстати говоря, и они, эти соседние государства, тоже обращаются к нам с просьбой организовать эту работу вместе с нашими вьетнамскими друзьями заявил Путин

Также российский лидер сообщил, что Москва и Ханой могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива.