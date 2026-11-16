Вьетнам принял около миллиона туристов из РФ с начала года

Вьетнам посетили около миллиона российских туристов за первые 9 месяцев 2026 г. Вьетнам принял около миллиона туристов из РФ с начала года

Москва16 ноя Вести.За первые девять месяцев 2026 года Вьетнам посетили около миллиона российских туристов – в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" заместитель генерального директора Вьетнамско-российского банка (ВРБ) Константин Балдуев.

За девять месяцев текущего года Вьетнам посетило около миллиона российских туристов, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И мы рассчитываем, что до конца текущего года общее количество российских туристов, которые выбрали Вьетнам в качестве страны для своего отпуска, составит порядка полутора миллионов человек сообщил он

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что туристы из РФ могут установить рекорд по посещаемости Вьетнама.