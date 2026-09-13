Москва13 сенВести.Между Россией и Вьетнамом произошло колоссальное увеличение авиационных рейсов. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Колоссальное увеличение авиационных рейсов: 34 рейса только нашей авиакомпании и более 40 рейсов вьетнамских авиакомпаний в неделю. Причем не только из столицы, но из разных наших региональных центровуточнил он
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отмечал, что сотрудничество Вьетнама и России укрепляется. По его словам, Ханой для фонда является важным партнером.