Дмитриев заявил об укреплении сотрудничества Москвы и Ханоя Дмитриев: сотрудничество Москвы и Ханоя укрепляется, инвестиции будут расти

Москва9 сен Вести.Сотрудничество Вьетнама и России укрепляется. Об этом ИС "Вести" заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, Вьетнам для фонда является важным партнером.

Мы инвестируем вместе с российскими компаниями активно во Вьетнам. И сегодня подпишем меморандум с Министерством финансов Вьетнама о совместных инвестициях и в сферу вакцин, и в сферу туризма во Вьетнаме, и в помощь вьетнамским компаниям инвестировать на территорию России. Поэтому мы действительно видим, что совместное сотрудничество Вьетнама и России укрепляется, и РФПИ будет играть значимую роль в наращивании инвестиций как российских компаний во Вьетнам, так и вьетнамских в Россию сказал он

Ранее доцент экономического факультета РУДН Равиль Асмятуллин заявил, что российские инвестиции в экономику Вьетнама составили почти один миллиард долларов на начало 2026 года.