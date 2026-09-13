Глава ВТБ рассказал о работе карт "Мир" во Вьетнаме Костин: российские туристы во Вьетнаме активно пользуются картами "Мир"

Москва13 сен Вести.Российские туристы во Вьетнаме активно используют карты "Мир", рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.

По словам Костина, сейчас российская платежная система работает уже в шести городах страны.

Туристов все больше становится. Почти миллион в этом году сказал Костин

Ранее об увеличении туристического потока во Вьетнам сообщал министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, в прошлом году страну посетило порядка 700 тысяч россиян.