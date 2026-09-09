Глава ВТБ заявил о планах по расширению расчетов в нацвалютах с Вьетнамом Костин: РФ и Вьетнам планируют расширить расчеты в нацвалютах

Москва9 сен Вести.Россия и Вьетнам планируют расширить расчеты в национальных валютах. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.

У нас большие были уже переговоры… и с Центральным банком, и с банкирами вьетнамскими. Так что мы ведем работу, конечно, по расширению, прежде всего, расчетов в национальных валютах сказал он

Также Костин отметил, что в ноябре исполняется 20 лет работы совместного банка во Вьетнаме.

За этот период пройден большой путь. Сегодня банк функционирует в шести городах Вьетнама. Мы осуществляем большую часть переводов, расчетов в национальных валютах, они постепенно развиваются. Ну и, конечно, не забываем про наших россиян, потому что в этом году ожидается почти миллион туристов туда. Поэтому, во-первых, у нас в банкомате можно использовать карту "Мир". Она работает. Мы единственный банк, который там осуществляет. И QR-коды тоже в конце прошлого года были введены, так что в определенной степени обеспечили финансовую инфраструктуру для того, чтобы наши граждане там отдыхали сказал он

Ранее сообщалось, что Россия и Вьетнам подписали пакет документов для углубления двустороннего сотрудничества.