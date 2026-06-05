Костин заявил о планах открыть офис ВТБ в Мумбаи Костин: в ближайшее время откроем офис ВТБ в Мумбаи

Москва5 июн Вести.В Мумбаи скоро откроется офис ВТБ. Об этом ИС "Вести" заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По его словам, сейчас у Индии большой дисбаланс в торговле, и РФ старается помогать, в том числе и в плане расчетов.

Потому что многие вообще не знают, … "а как платить"? А платить можно. Для этого есть механизмы, в том числе и Банк ВТБ, который работает в Дели. Кстати, в ближайшее время откроем и свой офис в Мумбаи, что является главной экономической столицей Индии сказал Костин

Ранее президент - председатель правления ВТБ заявил, что США давят на Индию, чтобы поставлять свою нефть вместо российской.