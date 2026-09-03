Москва3 сен Вести.Офис ВТБ в индийском Мумбаи планируют открыть в течение полугода, заявил ИС "Вести" президент — председатель правления банка Андрей Костин.

Филиал банка уже открыт в Нью-Дели.

В Индии тоже свои бюрократические процедуры, но мы все-таки считаем, что в течение полугода мы постараемся это сделать — открыть его. Потому что все-таки это главный финансовый центр Мумбаи. Там находится Центральный банк Индии, там находится основной бизнес, поэтому важно, помимо Дели, иметь еще отделение в Мумбаи