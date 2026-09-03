Костин: у ВТБ был избыток рупий, их научились менять на другие валюты

Костин рассказал, что у ВТБ был избыток рупий, который удалось преодолеть Костин: у ВТБ был избыток рупий, их научились менять на другие валюты

Москва3 сен Вести.У ВТБ был период, когда наблюдался избыток рупий, сейчас банк научился их продавать и обменивать на другие валюты, рассказал в интервью ИС "Вести" глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, банк перешел к расчетам в национальных валютах, несмотря на тот факт, что санкционные меры по отношению к РФ не ослабевают.

Тем не менее, мы научились рассчитываться и с Китаем, с Китаем проще, потому что у нас достаточно сбалансированная торговля, с Индией несколько сложнее, и то все равно мы научились. У нас был когда-то избыток рупий, мы сейчас научились ее продавать, обменивать на другие валюты. поделился Костин

Также Костин в интервью ИС "Вести" анонсировал открытие офиса ВТБ в Мумбаи, одном из крупнейших мегаполисов Индии, в течение полугода.