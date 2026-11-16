Посол РФ во Вьетнаме: в Нячанге постоянно находятся 15-20 тысяч туристов из РФ

В Нячанге постоянно пребывают 15-20 тысяч российских туристов Посол РФ во Вьетнаме: в Нячанге постоянно находятся 15-20 тысяч туристов из РФ

Москва16 ноя Вести.Во вьетнамском курортном городе Нячанг постоянно находятся порядка 15-20 тысяч граждан из России. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко.

Дипломат также отметил, что количество ежемесячных авиарейсов между странами приближается к 30.

В городе Нячанге, на одном из наших топовых направлений туристических, в месяц количество рейсов – и регулярных, и чартеров – приближается к тридцати. Практически каждый день единовременно там находится где-то порядка 15-20 тысяч наших граждан сообщил Бездетко

Ранее заместитель генерального директора Вьетнамско-российского банка (ВРБ) Константин Балдуев сообщил, что за первые девять месяцев 2026 года Вьетнам посетило около миллиона российских туристов.