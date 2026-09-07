Москва7 сенВести.Посольство России во Вьетнаме в курсе ситуации с двухдневной задержкой рейса Vietnam Airlines из Ханоя в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство. Российские дипломаты пообещали в скором времени разрешить проблему, чтобы около 600 пассажиров вылетели на родину.
Посольство в курсе ситуации и находится в контакте с компетентными вьетнамскими ведомствами для скорейшего ее разрешенияуказали российские дипломаты
Ранее сообщалось, что примерно 600 российских туристов застряли в международном аэропорту Нойбай в Ханое и не могут второй день вылететь на родину из-за переноса рейса авиакомпании Vietnam Airlines по маршруту Ханой - Москва.