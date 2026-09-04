Москва4 сенВести.Не меньше 700 россиян застряли в Танзании после отмены прямых полетов авиакомпании Air Tanzania в Россию, пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее авиакомпания Air Tanzania сообщила, что временно приостановила полеты в Москву с 4 сентября после оценки рисков безопасности. Пассажирам обещают полный возврат средств, либо перебронирование на другие даты или маршрут без доплат.
Минимум 700 россиян застряли в Танзании …Теперь билеты с пересадкой обойдутся туристам на 40% дорожеговорится в сообщении SHOT
Отмена рейсов Air Tanzania застала часть пассажиров на отдыхе на острове Занзибар. Отмечается, что пассажиры субботнего рейса из Танзании в Москву пока не получали инструкций от туроператоров.
Если прямые рейсы туда-обратно Air Tanzania стоили 73-85 тысяч рублей, то билеты с пересадкой обойдутся на 40% дороже – минимум 100-120 тысяч рублей, указывает SHOT.
Рейсы из Танзании в Россию были запущены два месяца назад, самолеты летали три раза в неделю во Внуково.
Ранее по техническим причинам 1 и 2 сентября рейсы в РФ отменяла турецкая авиакомпания Pegasus, позднее полеты возобновились.