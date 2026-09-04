Air Tanzania приостановила полеты в Россию Air Tanzania временно остановила полеты в Москву из-за вопросов безопасности

Москва4 сен Вести.Авиакомпания Air Tanzania временно приостановила полеты в Россию после оценки рисков безопасности, говорится в сообщении перевозчика в соцсетях.

...Рейсы TC422 и TC423 между Дар-эс-Саламом и Москвой временно приостановлены с 4 сентября говорится в сообщении

Отмечается, что решение принято после "плановой оценки рисков эксплуатации маршрута" и с учетом приоритетов соображений безопасности над коммерческими интересами.

Пассажирам, имеющим билеты на затронутые рейсы, будет предложен полный возврат средств или перебронирование на другую дату или маршрут без дополнительной платы информирует перевозчик

Air Tanzania обещает дополнительно уведомить о возобновлении полетов.

Рейсы из Танзании в Россию были запущены два месяца назад, самолеты летали три раза в неделю во Внуково.

В начале апреля сообщалось, что Россия и Танзания достигли политического соглашения об организации прямого авиасообщения между странами.

Ранее по техническим причинам 1 и 2 сентября рейсы в РФ отменяла турецкая авиакомпания Pegasus, позднее полеты были возобновлены.