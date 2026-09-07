Mash: более 600 россиян второй день не могут вылететь из Вьетнама

600 российских туристов застряли в ханойском аэропорту Mash: более 600 россиян второй день не могут вылететь из Вьетнама

Москва7 сен Вести.Второй день более 600 российских туристов не могут вылететь из Вьетнама из-за постоянных переносов, сообщает Mash. Пассажиры рейса VN63 авиакомпании Vietnam Airlines должен был вылететь из ханойского аэропорта в московское Шереметьево еще 6 сентября, но его отменили, перебронировав на 7 сентября. Однако после регистрации и паспортного контроля люди несколько часов прождали в аэропорту.

Представители авиакомпании к ним не выходят, никакой информации не дают. Нам предлагают покинуть зону ожидания и пойти в город сообщили туристы

Таким образом, в аэропорту скопились уже туристы с двух рейсов в Москву — около 600 человек.