АТОР: застрявшие на Занзибаре туристы из России вылетят в Москву 7 сентября

Застрявшие в Танзании туристы из РФ готовятся к вылету в Москву АТОР: застрявшие на Занзибаре туристы из России вылетят в Москву 7 сентября

Москва6 сен Вести.Туристы из России, чьи рейсы с Занзибара были отменены авиакомпанией Air Tanzania, размещены в отелях, они готовятся к вылету в Москву 7 сентября. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В пятницу, 4 сентября, Air Tanzania временно приостановила полеты в Россию после оценки рисков безопасности. Позже СМИ сообщили, что из-за этого не меньше 700 россиян застряли в Танзании.

Туристы, которые не смогли вылететь с Занзибара после отмены рейса Air Tanzania 4 сентября, размещены в отелях и готовятся к обратному вылету 7 сентября говорится в Telegram-канале АТОР

Отмечается, что два рейса Air Tanzania Занзибар – Москва уже стоят в расписании. Так, первый самолет должен вылететь в 20.00 и приземлиться во Внуково в 06.30 8 сентября, второй рейс – регулярный TC422 – должен состояться в 22.10 и прилетом в 08.40.