Air Tanzania передумала отменять рейсы в Москву, оценив риски Отменившая рейсы в Москву Air Tanzania решила возобновить полеты, оценив риски

Москва4 сен Вести.Авиакомпания Air Tanzania, сообщавшая в четверг о приостановке полетов в Москву из-за "рисков безопасности", в пятницу решила возобновить рейсы с 7 сентября.

Третьего сентября в соцсетях авиакомпании появилось сообщение, что рейсы TC422 и TC423 между Дар-эс-Саламом и Москвой временно приостановлены с 4 сентября с учетом приоритетов безопасности над коммерческими интересами. В пятницу авиакомпания проинформировала о возобновлении полетов.

Air Tanzania… рада сообщить клиентам и широкой общественности о возобновлении регулярных рейсов между Да-эс-Саламом и Москвой с понедельника, 7 сентября говорится в сообщении перевозчика в соцсетях

Air Tanzania уточнила, что решение возобновить полеты принято после "завершения плановой оценки рисков" и консультаций с "соответствующими органами".

Бронирование рейсов TC422 и TC423 вновь открыто, пассажиры, отложившие поездку, могут перебронировать билеты без дополнительной платы, а уже получившие возмещение могут забронировать билеты снова по действующим тарифам.

Компания поблагодарила клиентов за терпение и доверие.

Рейсы из Танзании в Россию были запущены два месяца назад, самолеты летают три раза в неделю во Внуково.

Ранее "по техническим причинам" 1 и 2 сентября рейсы в РФ отменяла турецкая авиакомпания Pegasus, позднее полеты были возобновлены.