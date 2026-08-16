Из Дамаска в Москву вылетел первый за более чем 1,5 года пассажирский самолет

Авиасообщение между Дамаском и Москвой возобновлено после перерыва в 1,5 года Из Дамаска в Москву вылетел первый за более чем 1,5 года пассажирский самолет

Москва16 авг Вести.Из столицы Сирии в Москву отправился первый за полтора года пассажирский авиарейс.

Об этом сообщил официальный представитель международного аэропорта Дамаска в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что обслуживание маршрута осуществляет национальный перевозчик Syrian Airlines, а прерванное с декабря 2024 года регулярное воздушное сообщение между государствами с этого момента считается официально восстановленным.

По данным аэропорта Дамаска, продолжительность перелета до московской воздушной гавани Шереметьево составляет порядка 4 часов 40 минут.

В авиакомпании добавили, что обратный вылет борта из столицы России в Дамаск запланирован на 08:10 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Syrian Air возобновит полеты из Дамаска в Москву с 16 августа.