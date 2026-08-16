Москва16 авгВести.Из столицы Сирии в Москву отправился первый за полтора года пассажирский авиарейс.
Об этом сообщил официальный представитель международного аэропорта Дамаска в беседе с ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что обслуживание маршрута осуществляет национальный перевозчик Syrian Airlines, а прерванное с декабря 2024 года регулярное воздушное сообщение между государствами с этого момента считается официально восстановленным.
По данным аэропорта Дамаска, продолжительность перелета до московской воздушной гавани Шереметьево составляет порядка 4 часов 40 минут.
В авиакомпании добавили, что обратный вылет борта из столицы России в Дамаск запланирован на 08:10 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Syrian Air возобновит полеты из Дамаска в Москву с 16 августа.