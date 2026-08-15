Генконсульство РФ в Хошимине держит на контроле ситуацию с аварией с туристами

Генконсульство РФ в Хошимине держит на контроле ситуацию с ДТП с туристами Генконсульство РФ в Хошимине держит на контроле ситуацию с аварией с туристами

Москва15 авг Вести.Генконсульство РФ в Хошимине держит на контроле ситуацию с ДТП, в которое попал автобус с российскими туристами во Вьетнаме. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал исполняющий обязанности генерального консула России в Хошимине Юрий Немцов.

Мы ожидаем материалов расследования. Генконсульство держит на контроле ситуацию. Мы общаемся с родственниками, с потерпевшими, с местными властями и с медицинскими учреждениями сообщил он

Утром 15 августа экскурсионный автобус, перевозивший туристов из Казани, попал в ДТП во Вьетнаме, один человек погиб.

Автобус следовал по маршруту Нячанг – Хошимин. Предварительно, транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем, остановившимся на аварийной полосе скоростной автомагистрали.