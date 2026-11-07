Роспотребнадзор запросил у Вьетнама информацию о заболевании гриппом граждан РФ

Роспотребнадзор сделал запрос Вьетнаму о заболевании россиян гриппом Роспотребнадзор запросил у Вьетнама информацию о заболевании гриппом граждан РФ

Москва7 ноя Вести.Роспотребнадзор запросил у Вьетнама и Ассоциации туроператоров России информацию из-за информации о заболевании туристов из РФ гриппом, сообщила пресс-служба ведомства в своем канале в мессенджере MAX.

Поводом стали сообщения СМИ о заболевании гриппом отдыхающих в городе Нячанг россиян. По сообщениям туристов, у инфицированных наблюдаются насморк, сильные кашель и головная боль, высокая температура.

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Республики Вьетнам и АТОР по сообщениям о заболевании гриппом российских туристов в городе Нячанг… Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России говорится в сообщении

Ранее Telegram-канал SHOT заявил, что отдыхающие во Вьетнаме россияне, включая детей, сталкиваются с неизвестным вирусом. По информации канала, местные врачи затрудняются поставить заболевшим точный диагноз.