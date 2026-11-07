Российские туристы во Вьетнаме жалуются на неизвестный вирус, пишут СМИ SHOT: российские туристы во Вьетнаме сталкиваются с неизвестным вирусом

Москва7 ноя Вести.Российские туристы во Вьетнаме сталкиваются с неизвестным вирусом, вызывающим высокую температуру и сильный кашель. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, местные врачи затрудняются поставить заболевшим россиянам точный диагноз.

Вспышку заболевания фиксируют в Нячанге - одном из основных курортов во Вьетнаме. Заболевшие россияне жалуются, что после приезда они сталкиваются с симптомами гриппа говорится в публикации

Как пишет SHOT, среди пострадавших значатся в том числе дети. Отец одной из девочек рассказал, что с вечера у его дочери был насморк, а уже утром - высокая температура и сильная головная боль. В больнице врачи прописали россиянке противовирусные, не поставив конкретный диагноз. Еще одна туристка из Москвы пожаловалась на сильный кашель в течение трех недель.

По мнению самих туристов, как утверждается, вирус могли спровоцировать микробы из кондиционера.