Москва29 окт Вести.Туристка из России, будучи на седьмом месяце беременности, заразилась лихорадкой Западного Нила во время отдыха на Мальдивских островах. Женщину укусил комар, пишет Telegram-канал Mash.

Беременная россиянка заразилась лихорадкой Западного Нила на Мальдивах после укуса комара говорится в публикации

По данным ресурса, после укуса у 32-летней женщины поднялась температура до 39 градусов, начались сильные головные боли, а также боли в спине. Россиянку госпитализировали, и через три дня врачи подтвердили, что это вирусная инфекция.

В тяжелых случаях лихорадка Западного Нила поражает нервную систему, вызывает воспаление головного мозга или его оболочек, а также может спровоцировать судороги и нарушение сознания. Кроме того, вирус может передаваться от матери плоду, что очень опасно для еще не родившегося ребенка.