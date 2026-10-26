SHOT: россиянка привезла с Бали лихорадку Зика и попала в больницу SHOT: россиянка заразилась лихорадкой Зика на Бали

Москва26 окт Вести.Жительница России подхватила лихорадку Зика на Бали - после возвращения в Москву ее госпитализировали. Об этом пишет канал SHOT в MAX.

Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, на острове туристка отдыхала около двух недель. По возвращении домой у нее резко поднялась температура до 38 градусов, начался сильный озноб, появились боли в руках и ногах, а затем почти все тело покрылось сыпью. Приехавшая скорая забрала девушку в инфекционную больницу. Врачи сначала заподозрили лихорадку Денге, но после выписки ПЦР-тест показал вирус Зика.

Девушку забрала скорая и поместила в инфекционную больницу. Сначала врачи подозревали лихорадку Денге, однако после выписки, по словам россиянки, пришел положительный результат ПЦР на вирус Зика говорится в публикации

Чаще всего вирус Зика передается через укусы инфицированных комаров. Болезнь может никак себя не проявлять, но для беременных она особенно опасна – вирус способен вызвать серьезные нарушения в развитии плода.

В России эта инфекция встречается редко. Как сообщает Роспотребнадзор, за весь 2025 год в стране зарегистрировали только два завозных случая Зика, а в 2024 году лишь в Москве - пять. Собственных очагов распространения вируса в России нет. Основные зоны риска – страны Азии, Африки и Латинской Америки.