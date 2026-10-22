Россиянка оказалась парализована на Бали из-за редкого заболевания Россиянке на Бали требуется лечение за $12,6 тыс. на фоне редкого синдрома

Москва22 окт Вести.У 25-летней россиянки Анастасии Перевезенцевой на Бали развился синдром Гийена-Барре, из-за которого она потеряла способность самостоятельно передвигаться. Девушка находится в больнице и не может вернуться в Россию по состоянию здоровья, пишет MK.RU.

Анастасия переехала на остров полгода назад. Первые симптомы она приняла за усталость, однако за несколько дней ее состояние резко ухудшилось: начали неметь ноги, слабеть руки, появилась потеря чувствительности части лица и проблемы с дыханием.

В какой-то момент поняла, что уже не могу самостоятельно передвигаться. Не могу сходить в туалет, встать, даже попить воды. И тут пришло осознание, что я просто одна дома умираю. Буквально за четыре дня превратилась из здорового человека в лежачего больного рассказала Перевезенцева

Диагноз подтвердили после анализа спинномозговой жидкости. Врачи назначили девушке курс внутривенного введения иммуноглобулина продолжительностью пять дней. Лечение обходится примерно в 12,6 тыс. долларов, поэтому друзья Анастасии собирают деньги на медицинскую помощь.

Сейчас мы пытаемся выяснить у врачей, во сколько обойдется все лечение. Потому что миллион рублей – это только за пять дней. А дальше больница, реабилитация, физиотерапия. Я ведь не смогу работать, не смогу обеспечивать себя. И я совершенно не понимаю, откуда брать деньги поделилась девушка

Восстановление может занять длительное время. По прогнозам врачей, Анастасии предстоит провести около месяца в больнице, а затем пройти реабилитацию, которая может продлиться месяцы или годы.

Синдром Гийена-Барре – редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует периферические нервы. Болезнь может быстро прогрессировать, вызывая мышечную слабость, паралич и нарушения дыхания.