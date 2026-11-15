У туристки из России отказали ноги после четырех мускатных орехов на Бали

Четыре мускатных ореха привели к онемению ног у россиянки на Бали У туристки из России отказали ноги после четырех мускатных орехов на Бали

Москва15 ноя Вести.На Бали россиянку госпитализировали с анафилактическим шоком после того, как она съела четыре мускатных ореха. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, женщина отдыхала с дочерью Машей и купила специи на местном рынке. Продавцы в качестве бонуса бесплатно дали им шесть мускатных орехов: два съела девочка, четыре – ее мать.

После этого женщина плохо себя почувствовала, у нее отказали ноги и пропала речь. Ее доставили в больницу.

После лечения пострадавшей стало лучше, но через время самочувствие опять ухудшилось, и она обратилась к медикам снова. В произошедшем туристка обвиняет своего водителя: по ее словам, он не предупредил ее об опасности мускатных орехов, в которых содержится много миристицина. Это соединение может вызвать отравление с галлюцинациями и другими неврологическими симптомами.