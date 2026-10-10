Mash: на Шри-Ланке россиянка чуть не погибла, поцарапавшись о рыбу-камень

Российская туристка едва не погибла на Шри-Ланке из-за рыбы-камня Mash: на Шри-Ланке россиянка чуть не погибла, поцарапавшись о рыбу-камень

Москва10 окт Вести.На Шри-Ланке россиянка едва не погибла, поцарапавшись о рыбу-камень. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, туристка из Москвы во время купания в Индийском океане почувствовала сильную боль в ноге, а когда вышла из воды, заметила кровь.

Через пять минут после травмы нога онемела настолько, что девушка не могла самостоятельно передвигаться говорится в публикации

Mash пишет, что в больнице россиянке сделали около 10 инъекций. Местные врачи подтвердили, что причиной травмы стал укол рыбы-камня. Медики успели нейтрализовать токсин до того, как он достиг жизненно важных органов. Журналисты утверждают, что еще несколько минут без помощи могли стоить туристке ноги или даже жизни.

Рыба-камень считается одной из самых опасных рыб. Она обитает в Индийском и Тихом океанах, маскируется на дне, а в ее спинных шипах находятся ядовитые железы.