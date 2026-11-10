SHOT: на Шри-Ланке погиб турист из России

Россиянин погиб во время купания в Индийском океане на Шри-Ланке SHOT: на Шри-Ланке погиб турист из России

Москва10 ноя Вести.На Шри-Ланке погиб 30-летний турист из России. Трагедия произошла во время купания в Индийском океане на пляже курортного города Бентота, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, мужчина зашел в воду, спустя несколько секунд его накрыла мощная волна и стала уносить от берега. Позже тело туриста выбросило на сушу.

Предварительно, в день происшествия в районе курорта наблюдались неблагоприятные погодные условия. Синоптики предупреждали об опасном волнении океана.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке погибла 23-летняя туристка из России.