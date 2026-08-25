Турист из России погиб на Бали при загадочных обстоятельствах Life: на Бали обнаружили тело 30-летнего россиянина с пробитой головой

Москва25 авг Вести.Российского туриста из Калининграда нашли с пробитым черепом на Бали, сообщает Telegram-канал Life.

По официальной версии, 30-летний Константин разбился на мотоцикле в районе Саян. Как утверждается, на нем не было шлема. Однако мать погибшего настаивает на необходимости расследования.

За два часа до гибели сын созванивался с другом по видео - на голове у него был шлем. … После трагедии шлем на его вилле тоже не нашли рассказала его мать

Уточняется, что в день гибели мужчина в людном месте обсуждал зарплату, примерно тогда же на его балийский счет поступило более 300 тысяч рублей, однако банковской карты на теле не обнаружили. Также из его дома пропали недавно купленные MacBook Pro и iPhone 17.

Ранее российский турист погиб в Таиланде, сорвавшись со скалы на острове Самуи.