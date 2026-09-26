Москва26 сенВести.В районе Печату на Бали завершилась поисковая операция, начатая после сообщений о пропаже 40-летнего гражданина РФ Артема Г. Турист найден мертвым. Об этом пишет издание Beritabali.com.
В поисковой операции были задействованы дроны с тепловизионной камерой, а также водная полиция. Тело россиянина нашли под скалой среди камней. Его эвакуация заняла несколько часов, спасателям было трудно пройти из-за рельефа местности.
Мы столкнулись с приливом, пришлось ждать, пока вода уйдет. Также группе пришлось идти по крутому каменистому спускурассказал полевой координатор поисково-спасательного управления Денпасара Вахью Сидхиарт
Тело россиянина доставили в больницу. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти.
Ранее на Бали нашли туриста из РФ с черепно-мозговой травмой, несовместимой с жизнью. Предварительная версия следствия – 30-летний Константин разбился во время езды на мотоцикле без шлема.