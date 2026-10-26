SHOT: сильные ливни на Пхукете привели к затоплению отелей с туристами из России

SHOT: на Пхукете затопило отели с туристами из России SHOT: сильные ливни на Пхукете привели к затоплению отелей с туристами из России

Москва26 окт Вести.Сильные ливни на Пхукете в Таиланде привели к затоплению нескольких отелей, в которых отдыхают россияне. Как сообщил Telegram-канал SHOT, вода добралась до зон регистрации гостей.

Среди пострадавших отелей, по данным канала, Dinso Resort & Villas Phuket, Vignette Collection by IHG и Three Monkeys Villas, Jaokhun Hilltop Patong, La Capannina Hotel & Restaurant Patong и Meet Holiday International Hotel.

По данным властей Таиланда, потоки воды сошли с холма Кхао 50 Пи. Они принесли в жилые кварталы камни, грязь, а также обломки деревьев.

По данным газеты Bangkok Post, наиболее сложная ситуация сложилась в районе Патонг - там повреждены здания и десятки автомобилей. Принесенные потоками воды камни и грунт заблокировали движение на некоторых улицах. Для расчистки дорог привлекли тяжелую технику.

По информации газеты, за прошедшие сутки на острове выпало до 142,8 мм осадков.

Сильные дожди на юге Таиланда продлятся до среды, 28 октября, прогнозирует Метеорологический департамент страны.

Ранее сильнейшее наводнение обрушилось на Стамбул. Причиной стихийного бедствия также стали проливные дожди. По данным Türkiye Today, жертвами стихии стали как минимум три человека.