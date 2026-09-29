Москва29 сен Вести.В результате наводнений в Таиланде погибли 23 человека, последствия стихии затронули свыше 2,6 миллиона жителей королевства. Такие цифры привела газета The Nation, ссылаясь на данные Департамента по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Сейчас активные паводки сохраняются в 29 провинциях, а также в Бангкоке. В зоне бедствия оказались 940,3 тысячи домохозяйств.

В центральных регионах наблюдается наиболее тяжелая ситуация. Так, в провинции Самутпракан пострадали более 260 тысяч домохозяйств, или свыше 818 тысяч человек.

В Бангкоке из-за затяжных ливней был введен режим бедствия. Там стихия затронула около 329 тысяч домохозяйств, или порядка 700 тысяч человек. Сейчас уровень воды в столице Таиланда стабилизировался. Однако, несколько десятков дорог остаются затопленными.

Масштабные паводки в Таиланде были вызваны затяжными ливнями. Власти разослали экстренное предупреждение через систему сотовой связи жителям пострадавших районов.