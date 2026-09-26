Режим бедствия объявлен во всех районах Бангкока из-за наводнения

В Бангкоке объявлен режим бедствия из-за наводнения Режим бедствия объявлен во всех районах Бангкока из-за наводнения

Москва26 сен Вести.Власти Бангкока ввели режим бедствия во всех 50 районах таиландской столицы по причине сильного наводнения, передает агентство AFP.

Наводнение вызвано непрекращающимися дождями. Губернатор города Чадчарт Ситтипунт сообщил, что за последние два дня выпало около 300 мм осадков. Это спровоцировало избыток воды в основных каналах, так как город не успевал откачивать воду.

Бедствие затронуло жилые дома и дороги. Администрации районов открывают пункты временного размещения в незатопленных зданиях и школах. Жителей призывают оставаться дома.

Ранее власти Таиланда разослали экстренное предупреждение через систему сотовой связи жителям пострадавших от наводнения районов.