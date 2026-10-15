В Стамбуле из-за ливней затоплены улицы и дома, отменены занятия в школах

Гибель людей, потопы на улицах: детали "дождевого апокалипсиса" в Стамбуле В Стамбуле из-за ливней затоплены улицы и дома, отменены занятия в школах

Москва15 окт Вести.Сильнейшее наводнение обрушилось на Стамбул после проливных дождей, стихийное бедствие уже привело к гибели трех человек. Об этом пишет Türkiye Today.

Изначально СМИ писали, что жертвами стали два человека. Так, в районе Фатих 14-летний подросток погиб от удара током - он наступил в лужу в парке; в Сарыере 34-летний мужчина потерял равновесие, пытаясь перейти затопленную дорогу, ударился головой о бордюр и позже скончался в больнице. Теперь же стало известно, что в районе Кягытхане, возле парка "Садабад", нашли тело человека, пропавшего в Сарыере. Вероятно, его унесло потоком воды.

Личность погибшего устанавливается. Число погибших в результате ливней возросло до трех, еще четверо числятся пропавшими без вести говорится в сообщении властей провинции

Ливни привели к затоплению улиц и жилых домов, автомобили оказались заблокированы на дорогах. В районе Бейкоз выпало 242 мм осадков - один из самых высоких показателей по городу с 1985 года.

Из-за непогоды 43 самолета перенаправили из аэропорта Стамбула на запасные аэродромы. В аэропорту Сабиха Гекчен полеты временно приостанавливали. Подтопления также затронули метро и трамваи - движение на нескольких линиях восстановили утром 15 октября.

В Стамбуле и еще пяти провинциях 15 октября отменили занятия в школах. На ликвидацию последствий стихии в городе направили более 8 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники. Жителей подвальных квартир власти призвали подняться на безопасные верхние этажи, избегать подземных переходов и затапливаемых участков.

14 октября 2026 года на Стамбул обрушились мощные ливни, которые не прекращались до утра. Власти Стамбула признали осадки сильнейшими за 84 года. Генконсульство России в Стамбуле призвало россиян к осторожности.